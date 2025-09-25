LEXO PA REKLAMA!

Zgjedhjet e parakohshme lokale në Tiranë, PS cakton Belinda Ballukun drejtuese të fushatës

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 12:29
Politikë

Zgjedhjet e parakohshme lokale në Tiranë, PS cakton Belinda Ballukun

Zv.kryeministrja Belinda Balluku do të drejtojë fushatën e Partisë Socialiste në Tiranë për zgjedhjet e parakohshme lokale që pritet të mbahen së shpejti.

Pas fitores së thellë të arritur në qarkun e Fierit në 11 Maj ku mori 12 mandate nga 16 gjithsej, Balluku është mandatuar për një tjetër betejë, ku kandidate e Partisë Socialiste do të jetë ish-ministrja e Arsimit dhe Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu.

Stafi i zv.kryeministres Balluku nuk e konfirmon ende zyrtarisht lajmin, por burime nga Partia Socialiste bëjnë të ditur se vendimi është marrë gjatë mbledhjes së djeshme që ka zhvilluar kryeministri Rama në PS me ministrat dhe deputetët e Tiranës.

