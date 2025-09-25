Këlliçi pas daljes nga GJKKO: U pyeta nga avokatët e 5 drejtorëve në mënyrë intimiduese
Deputeti demokrat Belind Këlliçi u paraqit paraditen e sotme në Gjykatën e Posaçme.
Pas daljes nga GJKKO, ai dha sqarime për paraqitjen e tij aty, ku tha se ishte në seancën e parë të dosjes 5D (drejtorëve të bashkisë Tiranë që ndodhen në paraburgimin e Fierit).
Këlliçi theksoi se u pyet si dëshmitar, nga avokatët e ish-drejtorëve, teksa nuk munguan ngacmimet e tyre për zgjedhjet e humbura të majit 2023.
Belind Këlliçi: Jam pyetur nga avokatët mbrojtës të drejtorëve që janë në burgun e Fierit. Kam dhënë përgjigjet e mia shterues për informacionet që kamë patur. Jam pyetur në mënyrë intimiduese për deklaratat publike. Është shkuar dhe në kërkesë llogarie. Është kaluar në interpretime politike. Edhe në ridikulim të situatës dhe zgjedhjeve të 2023.
Ka patur dhe pyetje a fitova zgjedhjet e bashkisë. Po i jap përgjigje këtu. Më mirë këtu ku jam sot se fitues i zgjedhjeve të majit 2023.
Jam pyetur për praktikat korruptive, burimin e informacionit. Në thelb është bërë e njohur fakti që kallëzimi është bashkua me kallëzimin në 9 maj 2023 dhe jam pyetur për të gjithë indiciet që kam patur për këtë çështje,
Beteja jonë me Edi Ramën, dhe me çdo ministër nga Balluku dhe çdo titullar tjetër në çdo bashki që janë përfshirë në afera korruptive. Kjo betejë vijon me modelin Veliaj në pushtetin qendror dhe lokal.
Të gjithë dokumente që janë depozituar në SPAK janë për zyrtarët që kemi informacion. Nëse do kemi dokumente të rëndësishme përveç detyrës politike, është dhe detyrë qytetare që një aferë korruptive ta bësh publike.