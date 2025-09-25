EMRI/ Dhunoi dhe vrau 51-vjeçarin me thikë në Durrës, kush është autori
Teilor Tivari, 21 vjeç, është identifikuar si autori i vrasjes së Valbon Beqirit, 51 vjeçar, në qytetin e Durrësit.
Hetuesit arritën të zbardhin ngjarjen shpejt, duke u mbështetur në informacionet që erdhën nga telefoni i viktimës dhe dëshmitë e banorëve të pallatit, të cilët kishin parë persona të dyshuar që hynin dhe dilnin nga shtëpia e tij.
Viktima, Beqiri, punonte si kamarier me kohë të pjesshme në një lokal.