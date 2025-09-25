Marina franceze kap 9.6 ton kokainë pranë Afrikës Perëndimore
Marina Franceze njoftoi të enjten se kishte sekuestruar 9.6 ton kokainë me vlerë më shumë se 500 milionë euro nga një anije peshkimi në brigjet e Afrikës Perëndimore.
Sipas informacionit nga Rajoni Detar i Atlantikut, operacioni u krye të hënën nga dy anije të Marinës, pas informacionit të dhënë nga shërbimet antidrogë, shërbimet e inteligjencës detare dhe policia britanike.
Aksioni është pjesë e misionit "Corymbe", i krijuar në vitin 1990 në Gjirin e Guinesë me qëllim forcimin e sigurisë në një rajon ku pirateria është një fenomen i shpeshtë.
“Në total, nga anija u sekuestruan 9.6 ton kokainë me një vlerë tregu prej gati 519 milionë eurosh”, tha Rajoni Detar i Atlantikut, duke vënë në dukje se anija nuk mbante flamurin e asnjë vendi.
Deri më tani, nuk janë dhënë detaje rreth fatit të ekuipazhit, ndërsa zakonisht në operacione të tilla, droga shkatërrohet dhe anija lejohet të vazhdojë kursin e saj.
Ky është suksesi më i madh i Marinës Franceze në vitin 2025. Deri në fund të gushtit, marina franceze kishte sekuestruar tashmë gati gjashtë ton kokainë në brigjet e Afrikës Perëndimore.
Siç u tha në atë kohë nga kreu i Marinës, Admirali Nicolas Bozour, viti 2025 është regjistruar tashmë si një vit rekord, me më shumë se 45 ton drogë të zbuluara dhe të sekuestruara nga forcat detare franceze.