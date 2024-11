Cfarë vendosi për masën e Sali Berishës, Gjykata Kushtetuese sqaron vendimin

Tirane - Gjykata Kushtetuese ka sqaruar vendimin e dhënë nje dite me pare për ankimin e ish-kryeministrit Sali Berisha lidhur me masen e vendosur ndaj tij nga GJKKO, për të cilin vlerësoi se ndalimi i tij nga SPAK ishte bërë në përputhje me ligjin.

Gjykata Kushtetuese sqaron se është shprehur vetëm për dy masat e dhëna ndaj Sali Berishës që ishin “detyrim paraqitje” dhe “ndalim i daljes jashtë vendit”, ndërkohë që masa aktuale “arrest në shtëpi” do të shqyrtohet në një seancë tjetër.

Sikurse u deklarua dhe në Konferencën për shtyp të Kryetares Zaçaj, ju sqaroj se për sa i takon vlerësimit të masës së sigurisë “arrest në shtëpi”, kërkesa në lidhje me këtë masë është regjistruar në Gjykatë, në datën 18.11.2024, dhe do të jetë objekti një shqyrtimi tjetër gjyqësor sipas afateteve dhe rregullave të parashikuara në ligj.

Njoftimi i Kushtetueses:

Duke marrë shkas nga lajmet dhe opinionet në media dhe portale, në lidhje me vendimarrjen e djeshme të Gjykatës Kushtetuese, sqarojmë se vendimi i referohet masave të sigurisë“detyrim paraqitje” dhe “ndalim i daljes jashtë vendit”, dhe jo shqyrtimit të masës “arrest në shtëpi”.

