Vdekja e Fatos Nanos, përfaqësues të opozitës marrin pjesë në homazhet e liderit historik të PS
Lajmifundit / 2 Nëntor 2025, 10:19
Politikë
Kryetari i Partisë Republikane, Fatmir Mediu dhe kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste, Agron Duka kanë mbërritur në Pallatin e Kongreseve për të kryer homazhe në nder të ish-kryeministrit, Fatos Nano.
Mediu dhe Duka janë dy opozitarët e parë në homazhe. Pas pak minutash në homazhe ka mbërritur edhe deputeti i PD, Arjan Ndoja.
Deputeti i PS-së, Taulant Balla ka kryer gjithshtu homazhe. Ai është i pari nga Partia Socialiste që ka mbërritur në Pallatin e Kongreseve.