Mungoi në stërvitje se po kërkonte qenin e zhdukur, ekipi përjashton futbollistin e famshëm

Lajmifundit / 2 Nëntor 2025, 09:49
Sport

Aaron Ramsey, një ish-mesfushor i Juventusit, ndër të tjera, ka vendosur të ndërpresë kontratën e tij me  Pumas.

Aventura e uellsianit në Meksikë nuk ka shkuar siç pritej: ai ka bërë vetëm gjashtë ndeshje në gjashtë muajt e fundit, gjysmën e tyre si zëvendësues.

Megjithatë, duket se ka një arsye që nuk lidhet me futbollin pas zgjedhjes së uellsianit: sipas As Mexico, Ramsey kishte munguar në stërvitje për njëfarë kohe sepse po kërkonte qenin e tij të zhdukur, Halo.

Pumat më pas vendosën t’ia ndërpresin kontratën. Disa javë më parë, 34-vjeçari kishte nisur një apel në rrjetet sociale duke ofruar një shpërblim për këdo që mund të ofronte informacione të dobishme për gjetjen e qenit të tij.

