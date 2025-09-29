LEXO PA REKLAMA!

Tension mes deputetëve të rinj! Besart Xhaferi i përmend burgun, Sara Mila: Mos merr leksione nga Noka e Bardhi..

Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 15:52
Politikë

Tension mes deputetëve të rinj! Besart Xhaferi i përmend burgun,

Në Kuvendin e Shqipërisë ka nisur debati edhe mes deputetëve të rinj që janë ulur për herë të parë në sallën e ligjvënësve. Një përplasje e parë verbale është shënuar mes Besart Xhaferit të Partisë Demokratike dhe Sara Miles së Partisë Socialiste.

Gjatë fjalës së tij, Xhaferi ngriti një pyetje që nxiti reagime:

“I uroj një legjislaturë të mbarë, por e ka nisur gabim. Nga dole më e votuara e burgut? Kjo është një pyetje që e presin të gjithë qytetarët e Elbasanit,” u shpreh ai.

Deputetja socialiste nuk vonoi me kundërpërgjigjen, duke e akuzuar Xhaferin për mungesë serioziteti dhe për përvetësim të retorikës së opozitarëve më të vjetër:

“Jam e çuditur dhe e zhgënjyer. Mendoja se do sillte një standard tjetër. Ai ka qenë në listë të mbyllur dhe nuk i di ethet e garës, se e ka marrë falas këtë karrige. Mos merr leksione nga Noka e Bardhi, sepse nuk di ta bësh dhe mirë është të mos e bësh,” u shpreh Mila.

 

