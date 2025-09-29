LEXO PA REKLAMA!

Trump merr vendimin, vendos tarifa 100% për të gjitha prodhimet filmike të xhiruara jashtë SHBA-së

Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 15:41
Bota

Trump merr vendimin, vendos tarifa 100% për të gjitha prodhimet

Në një deklaratë të re, Presidenti i SHBA-së, Donald Trump i ka kthyer sytë nga prodhimi ndërkombëtar i filmave, duke njoftuar një tarifë 100% për të gjithë filmat e xhiruar jashtë tokës amerikane.

Trump akuzoi vendet e tjera se po “vjedhin” industrinë e filmit të Shteteve të Bashkuara, duke e krahasuar këtë praktikë me “marrjen e karameleve nga një foshnjë”. Ai tha se Kalifornia është goditur më rëndë, gjë që ia atribuoi “dobësisë dhe paaftësisë” së guvernatorit lokal.

Trump merr vendimin, vendos tarifa 100% për të gjitha prodhimet

Sipas tij, vendimi për tarifat është një përgjigje ndaj një “problemi të gjatë dhe të pafund” që dëmton industrinë amerikane të filmit. “Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështjeje”, tha ai, duke përfunduar me sloganin “Ta bëjmë Amerikën përsëri të madhe”.

 

