“Të q*** r***!”/ Flamur Noka i përgjigjet me ofendime qytetarit: Vetëm satëme i...

Fushata elektorale këtë herë duket se është zhvendosur në rrjetet sociale dhe partitë po zhvillojnë komunikim me ndjekësit virtualë. Por duket se jo gjithmonë këto komunikime janë pozitive dhe kështu ka qenë rasti i deputetit demokrat Flamur Noka.

Njëkohësisht sekretari i PD-së, Noka i është përgjigjur me ofendime një qytetari, i cili i shkruante: “ti i nënshtrohesh grekut!” dhe ka vijuar më tej me një fyerje personale, o të q*** r***!”.

Ligjvënësi demokrat është përgjigjur me tone të ashpra: “Vetëm satëme i nënshtrohem!”.

Një tjetër qytetar, i shkruan: "Ore po është turp të merremi me Sali Berishën 81 vjeç, a kuptoni?! Nuk janë të mirë as Edi Rama me palaçot e tij, por mjaft është mjaft!”

Edhe këtë kritikë Noka s’e ka ‘kapërdirë dot’, duke e ofenduar qytetarin në fjalë: “Si është mami?”