Takimet e fshehta të McGonigal në Tiranë, zbardhet dosja: Ja mesazhi që i nisi mikut të tij pas bisedës më kryeministrin Rama
Raporti i publikuar nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara ka zbuluar informacione të rëndësishme lidhur me Charles McGonigal, ish-agjentin e FBI-së, dhe përfshirjen e tij në një seri veprimtarish të ndaluara që lidhen edhe me Shqipërinë.
Pas zbardhjes së pagesës prej $225,000 nga një biznesmen shqiptar me lidhje të ngushta me qeverinë, dhe përmendjes së kryeministrit Edi Rama, tani janë zbuluar detaje të tjera që thellojnë lidhjen e McGonigal me kryeministrin shqiptar.
Në mesazhin që shoqëronte foton, McGonigal shkruante se Rama po reformonte sistemin e drejtësisë në Shqipëri dhe se ky zhvillim ofronte “shumë mundësi”.
Ky mesazh, i dërguar një miku të ngushtë të McGonigal, sugjeron një interes të thellë nga ana e ish-agjentit të FBI-së për zhvillimet politike në Shqipëri.
Siç është raportuar më herët, McGonigal kishte zhvilluar takime të fshehta në Tiranë dhe Nju Jork me individë të cilët përshkruhen si “ish-zyrtarë të lartë të qeverisë shqiptare”.
Po ashtu, ai pati dy darka private me kryeministrin Rama gjatë vizitave të tij në Shqipëri, aktivitete të cilat nuk i ka raportuar te institucionet përkatëse.