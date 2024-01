“S’keni parë asgjë akoma”/ Rama: Po punojmë që të sjellim robotë për operacionet

Në Shqipërinë e 2030, operacionet në spitale do mund të bëhen edhe me robotë. Ky nuk është një fantazi, por një plan konkret që prezantoi kryeministri Edi Rama ditën e sotme. Ai tha se po punon së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë për të sjellë shumë shpejt robotët në Shqipëri.

“Do vazhdojë ta pajisim me aparaturat më të fundit. Po punojmë me ministren për të sjellë robotë për operacionet që është një tjetër shkallë.

Besoj shumë që kemi arsyet të ndihemi të inkurajuar dhe optimist, dhe pa diskutim që tani më shumë sesa dje, kur e thonim që shumë gjëra duheshin bërë për ta besuar, kemi shumë realitet për ta besuar plotësisht se Shqipëria e 2030 do jetë një vend me shërbim shëndetësor që do u krijojë shqiptarëve kushtet psikologjike të plotë për të mos shkuar jashtë, përveç rasteve kur ka nevojë për operacione të super specializuara”, tha Rama.

Ai tha se kjo nuk ka të bëjë aspak me arsye politike, pra me qëllime për të marrë vota, por për t’u sjellë shërbimin e duhur te qytetarëve. Në fund, Rama pati edhe një mesazh për mjekët.

“S’keni parë asgjë akoma as në aspektin e pagave”, përfundoi kreu i qeverisë.