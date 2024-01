“S’kishe të drejtë për këtë vendim”, kolegët mesazh prekës për policin e vetëvrarë në Durrës

Oficeri i policisë Arben Pjeçi i cili qelloi diten e djeshme përcillet në banesën e fundit.

Ai u vetëvra në zyrën e Komisariatin e Policisë Durrës, për shkak të depresionit që po përjetonte ditët e fundit, pasi ishte dënuar me vendim të formës së prerë nga Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, me punë në komunitet për plagosje të lehtë pas një sherri me komshiun dy vjet më parë.

Kolegët e tij përmes një postimi në Instagram i kanë dhënë lamtumirën e fundit. Ata shprehen se u largua duke lënë pas hijen e rëndë të fajit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Për Ty, Arben! Jeta askujt nuk i është dhënë në pronësi, por vetëm në përdorim. E ti nuk kishe asnjë të drejtë të merrje këtë vendim për jetën! Megjithatë, ti ike e pas le hijen e rëndë të fajit. Lamtumirë koleg! U prehsh në paqen që nuk e gjete dot mes nesh. I lehtë të qoftë dheu mbi trup e shpirti të ndritë në parajsë”, shkruajnë kolegët e tij.

Nderkaq, nje prej kolegeve te tij foli per median diten e sotme.

“E papritur. E njoh për njeri të mirë. Askush nuk thotë asgjë, ishte e papritur. Shumë dhimbje”, thotë një prej të afërmve.

Djalë më i mirë nuk gjendet. Jam komshiu, çun me sedër, çun i paparë. Kemi qenë komshinj, u çuditem mbrëmë, ka pasur sedër të madhe.

I sinqertë i ndershëm, u habitëm kur ndodhi kjo ngjarja. E kam kunatin e mbesës. E njoh edhe te puna. Shqetësime nuk kishte, por më bënte përshtypje se ishte shumë i sinqertë, i ndershëm. Punonte i shkreti. U hap dera me zor, e gjetën të varrë. Kishte gjuajtur te zemra”, thonë të afërm e kolegë.

Një moment prekës është edhe kur një prej kolegëve të tij shpërthen në lot, ndërsa thotë se e ka pasur si vëlla.

“E kam pas shumë mik, nuk mund të shprehem. E merrja këtu se kisha makinën, e çoja në Divjakë e shkoja me të. E kam pas si vëlla. Kam punuar para gjashtë vjetëve me të, këtu e takoja shpesh herë. E kam pas shumë mik, e shumë vëlla”, thotë ai.