Shkolla e re “Eftali Koçi” në Durrës, Rama nxjerr pamjet: Hap dyert për 650 nxënës e mësues

Kryeministri Rama ka njoftuar përmes rrjeteve sociale për rindërtimin e shkollës “Eftalin Koçi” në Durrës.

Sipas tij kjo shkollë është ndërtuar me standardet më të mira falë mbështetjes së partnerëve të BE-së. Kjo shkollë ka hapur dyert për 650 fëmijë.

“Mirëmëngjesi dhe me një tjetër shkollë të re, “Eftali Koçi” në Durrës, e rindërtuar me standardet më të mira me mbështetjen edhe të partnerëve tanë të BE, bashkë me kopshtin për më të vegjlit, që sapo kanë hapur dyert për 650 fëmijë, nxënës e mësues, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Rama.