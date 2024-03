Vranësira dhe reshje shiu, parashikimi i motit për ditën e sotme

Sipas meterologeve, dita martë pritet te shoqerohet nga mot i vranët dhe intervale kthjellimi.

Vranësirat do të pasohen me reshje shiu të herëpashershme në formën e shtrëngatave afatshkurtra shoqëruar me shkarkesa elektrike e lokalisht breshër.

Në Alpe pritet stuhi bore ndërsa në relievet malore verilindje – juglindje priten reshje bore me intensitet të ulët në lartësitë mbi 1000m, deri në mesatar në majat e maleve.