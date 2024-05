Rexhep Mejdani flet për shkarkimin e Metës: Para se të akuzohet presidenti, duhet...

Ish-Presidenti Rexhep Mejdani në një intervistë për Euronews Albania ka folur për shkarkimin e Presidentit Ilir Meta.

Ai tha se duhet menduar shumë mirë përpara se të akuzohet një president, ndërsa u shpreh se shpreson që Gjykata Kushtetuese të marrë vendimin e duhur.

“Për mua duhet menduar shumë mirë para se të akuzohet presidenti. Unë shpresoj që Gjykata Kushtetues të marrë vendimin e duhur”, tha Mejdani.

Kujtojmë se Presidenti Meta u shkarkua nga Kuvendi i Shqipërisë në 9 qershor me 104 vota pro, 7 kundër dhe 3 abstenim, me argumentin se ka bërë shkelje të rënda kushtetuese. Tashmë do të pritet vendimi i Gjykatës Kushtetuese, që do t’i vendosë “vulën” shkarkimit ose jo të Metës.