Rama nxjerr pamjet e spitalit të rindërtuar të Mirditës: Do shërbejë për 50 mijë banorë!

Spitali i Mirditës është rindërtuar për të ofruar shërbime shëndetësore për banorët e kësaj zone.

Kryeministri Rama ka publikuar një video në rrjetet sociale që tregon pamjet nga ky spital i cili do u shërbejë 50 mijë banorëve.

“Mirëmëngjesi dhe me Spitalin e rilindur të Mirditës, një tjetër investim me rëndësi në shëndetësi, i cili do të ofrojë shërbim shëndetësor për rreth 50 mijë banorë, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Rama.