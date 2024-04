E rëndë në Tiranë, 39-vjecari gjendet i vetëvarur tek tuneli i Murrizit

Nje person eshte gjetur i vetevarur tek Tuneli i Murrizit pas mesnates.

Lajmi u be me dije nga policia e cila ka nisur hetimet ne lidhje me ngjarjen.

Njoftimi zyrtar: Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 18.04.2024, në afërsi të tunelit të Murrizit, rreth orës 02:05, është vetëvarur në një pemë, shtetasi V. C., 39 vjeç, i cili si pasojë ka ndërruar jetë.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.