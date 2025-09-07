“Qenke ndyrësirë, shko moj…”/ Drejtori i shkollës dhe ai i Kulturës në Malësi të Madhe ‘lëshojnë gojën’ ndaj kritikuesve në rrjete sociale...
Një ngjarje e paprecedentë ka shkaktuar reagime të forta në Malësinë e Madhe, ku dy drejtues institucionesh publike janë shprehur me gjuhë fyese ndaj një profesoreje.
Gjovalin Popaj, drejtor i Kulturës në Bashkinë e Malësisë së Madhe, dhe Edmond Curri, drejtor i shkollës së Bajzës, kanë përdorur fjalor të rëndë ndaj saj në komentet e tyre publike në rrjetet sociale.
Debati nisi pas një mbledhjeje të Këshillit të Bashkisë, ku një qytetare ngriti shqetësime për rolin e drejtuesve lokalë. Ky reagim duket se ka nxitur polemikat dhe gjuhën e papërshtatshme nga dy zyrtarët.
Qytetarët kanë shprehur indinjatën e tyre, duke e cilësuar të papranueshme sjelljen e përfaqësuesve të institucioneve arsimore dhe kulturore./tch