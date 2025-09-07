Shkuan si turistë në Itali por shisnin kokainë, arrestohen dy të rinjtë shqiptarë në Itali
Një 22-vjeçar shqiptar, i cili kishte shkuar në Itali si turist është arrestuar nga policia gjatë një kontrolli në Viale Centurini, në Terni.
I riu tashmë me precedentë penalë, u ndalua ndërsa drejtonte një fuoristradë që e kishte marrë qira. Gjatë kontrollit të 22-vjeçarit dhe të makinës, u gjetën 23 pako me kokainë dhe 3 me kanabis, së bashku me një mijë euro para cash, të ardhura nga trafiku i drogës.
22-vjeçari iu nënshtrua gjithashtu një testi droge, i cili rezultoi pozitiv. Gjithashtu, pasditen e 4 shtatorit karabinierët ndaluan për kontroll një automjet, i marrë me qira, në Via del Centenario. Shoferi ishte një shtetas shqiptar 19-vjeçar, i cili kishte shkuar si turist në Itali. Gjatë kontrollit iu gjetën 37 pako kokainë.
Ai u akuzua për posedim të lëndëve narkotike me qëllim shitjen e tyre.