Shkuan si turistë në Itali por shisnin kokainë, arrestohen dy të rinjtë shqiptarë në Itali

Lajmifundit / 7 Shtator 2025, 15:41
Bota

Një 22-vjeçar shqiptar, i cili kishte shkuar në Itali si turist është arrestuar nga policia gjatë një kontrolli në Viale Centurini, në Terni.

I riu tashmë me precedentë penalë, u ndalua ndërsa drejtonte një fuoristradë që e kishte marrë qira. Gjatë kontrollit të 22-vjeçarit dhe të makinës, u gjetën 23 pako me kokainë dhe 3 me kanabis, së bashku me një mijë euro para cash, të ardhura nga trafiku i drogës.

22-vjeçari iu nënshtrua gjithashtu një testi droge, i cili rezultoi pozitiv. Gjithashtu, pasditen e 4 shtatorit karabinierët ndaluan për kontroll një automjet, i marrë me qira, në Via del Centenario. Shoferi ishte një shtetas shqiptar 19-vjeçar, i cili kishte shkuar si turist në Itali. Gjatë kontrollit iu gjetën  37 pako kokainë.

Ai u akuzua për posedim të lëndëve narkotike me qëllim shitjen e tyre.

