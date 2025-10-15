LEXO PA REKLAMA!

Presidenti Begaj, konsulent privat te ‘Acibadem’, reagon Berisha: Ky vend më keq se shteti i ‘Rrumit’

Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 15:24
Politikë

Presidenti Begaj, konsulent privat te ‘Acibadem’, reagon Berisha: Ky

Kreu i PD-së, Sali Berisha ka reaguar në lidhje me shkeljet e pretenduara nga opozita që ka kryer presidenti i Republikës, Bajram Begaj, se punon në një klinikë private, edhe pse e ndalon Kushtetuta.

Berisha tha se kjo gjë nuk ndodh në asnjë shtet të botës.

“Ai thotë; e bëj vullnetarisht. Por ai e bën me lekë. I ka deklaruar?

Urdhëroni or miq! Ne kërkojmë që ai Rusmajli i tij nuk mund të paguhet në KAS, se nuk e lejon ligji.

Urdhëroni miq! Shteti i “Rrumit” tha një gazetar. Por është më keq se shtetit i Rrumit. Presidenti shkon dhe bën para….ndodh në botë kjo? Qesh!”, Berisha.

