Pas takimit me shqiptarët në Kretë, Rama sot pasdite ndalesë edhe në Athinë

Pas takimit që pati një ditë më parë me shqiptarët që jetojnë Kretë, kryesocialisti Edi Rama ka njoftuar se dot do të ketë një tjetër qëndresë në Greqi.

Rama do të jetë në orën 17:00 në Athinë, ku do ta mbajë një tjetër takim me shqiptarët aty.

“FALEMINDERIT SHQIPTARËVE TË KRETËS. Dhe mezi pres të jem sonte në 17:00 me shqiptarët e Athinës. *** Qendra e Kultures “Elinikos Kosmos” Pireos 254, 17778, Tavros, ATHINA”, njofton Rama në rrjetet sociale.