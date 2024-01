Opozita kaos, Komisioni i Reformës Zgjedhore zhvendoset online, mbledhje në 12:00

Pas 2 seancave të dështuara, Komisioni i Reformës Zgjedhore do të mblidhet online. Mbledhja do të zhvillohet në orën 12:00 dhe mbetet me interes për të parë nëse do të jetë i pranishëm edhe Enkelejd Alibeaj, bashkëkryetari i Komisionit, i cili përgjatë 2 seancave të kaluara nuk ka qenë i pranishëm.

Vendimi për ta bërë online erdhi pas kaosit që u shoqërua në të dyja seancat, pasi opozita e Gazment Bardhit nuk dëshiron Enkelejd Alibeaj si bashkëkryetar, por Oerd Bylykbashin. Mirëpo, Lulzim Basha ka refuzuar që të dakordësohet në këtë pikë me palën tjetër të opozitës dhe është i palëkundur në këtë drejtim.

Nga ana tjetër, socialistët kanë deklaruar se do ta bëjnë Reformën Zgjedhore në të gjitha mënyrat.