“Një nga vendimet e para do të jetë rikthimi i TikTok”, Berisha: Çdo diktaturë fillon me censurën, Rama i urren të rinjtë

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka vijuar akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama gjatë një takimi me të rinjtë në kuadër të fushatës zgjedhore.

“Edi Rama është një arrogant i lindur, është problematik, por ai e di në anën tjetër se të rinjtë e urrejnë arrogancën dhe nuk e pranojnë atë dhe kështu ai i urren ata. Ai është i lumtur kur ata largohen nga vendi. Ndaj në 11 maj çdo i ri dhe e re duhet të votojë për ta lënë atë në të kaluarën. Një nga vendimet e para do të jetë rikthimi i TikTok në Shqipëri, sepse me ndalimin e TikTok ai u kthye te babai i tij.

Të nderuar, ky person 2 metra i gjatë me atlete të bardha që bën piktorin dhe sportistin në arenën ndërkombëtare, është biri i babait që firmosi varjen në vitin 1988 të poetit dizident Havzi Nela. Ai ishte i pari pas diktatorit që firmosi sepse nuk pranonte poemat e tij për lirinë e fjalës. Edhe pse djali nuk duhet të fajësohet për veprat e të atit, ai duhet të kërkonte falje në shenjë për të dënuar atë veprim, ndërsa Edi Rama nuk e ka bërë kurrë këtë. Ai ka thënë se i ati ishte në anën e duhur të historisë. Ndaj ai ka një marrëdhënie të vështirë me të rinjtë. Çdo diktaturë fillon me censurën”, tha Berisha.