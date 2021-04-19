Meta paralajmëron Ramën nga Kavaja: Shqiptarët të bëjnë atë që s’të shkon në mendje
Presidenti Ilir Meta ka mbërritur në Kavajë pasi u plagos sekretari i degës së PD. Meta paralajmëroi kryeministrin Edi Rama
“Kam një paralajmërim, për kryeministrin. Gjaku i fundit që zgjedhjet për zgjedhje. Ti jo kushtetutë që nuk njeh por ti nuk i di as rregullat e shqiptarit, je vetem shqipfolës. Shqiptari po i hyre në shtëpi të bën atë që s’të shkon në mendje, ke çuar rrugaçët që të dhunojnë opozitën në shtëpinë e tyre.
Ke lëshuar banditët në të gjithë Shqipërinë. Thiri mendjes para se të jetë vonë. Leri qytetarët të votojnë të lirë.
Ti e dhunove marrëveshjen e 5 qershorit. Ke bërë me qindra krime zgjedhore këto ditë. Mos kujto se Kavaja dhe Shqipëria mund të dhunohen,” tha Meta.