LAJM I FUNDIT/ Nuk ka pushime për socialistët! Rama mbledh kryetarët e bashkive në 9 korrik

Kryeministri Edi Rama ka paralamëruar një tjetër mbledhje me kryetarët e bashkive.

Burime për mediat bëjnë me dije se mbledhja do të zhvillohet më 9 korrik, teksa nuk jepen të tjera detaje. Mësohet se takimi do të zhvillohet në një prej qyteteve bregdetare.

Vlen të theksohet se kjo vjen pas kërkesave të fundit të kryeministrit në lidhje më problematikat e pushtetit vendor dhe ato të sezonit.