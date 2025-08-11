Makina përplas 26-vjeçarin në Fier
Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 09:57
Aktualitet
Në orët e para të mëngjesit të sotëm, rreth orës 08:00, një aksident rrugor ka ndodhur në rrugën “Ramiz Aranitasi” në Fier, ku një automjet me drejtues shtetasin J.K., 38 vjeç, ka përplasur shtetasin B.L., 26 vjeç.
Pas përplasjes, i riu u transportua menjëherë në spital, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve për shkak të dëmtimeve të marra.
Policia po vijon hetimet për shkaqet dhe rrethanat e aksidentit, duke mbledhur dëshmi dhe dëshmitarë në vendin e ngjarjes. Drejtuesi i automjetit ndodhet në dispozicion të autoriteteve.