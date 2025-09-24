Ish-drejtori i Tatimeve në krye të FSDKSH? Reagon Artur Papajani: Nuk ja di as emrin institucionit
Ditën e djeshme u raportua në media se në krye të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH) ishte emëruar një ish-zyrtar i lartë i Partisë Demokratike.
Sipas mediave bëhej fjalë për Artur Papajani, gjatë qeverive të drejtuara nga Sali Berisha kishte shërbyer si Drejtues i Përgjithshëm i Tatimeve.
Por, duket se kemi të bëjmë me një ngatërresë apo lapsus nga ana e mediave, pasi ka reaguar vetë Artur Papajani, i cili përmes një postimi në rrjetet sociale ka sqaruar të gjithë situatën. Ai thotë se nuk i di as emrin institucionit, e jo më të jetë emëruar drejtues.
“Për një sqarim publik. Më njoftojnë disa miq, por edhe portale, që qenkam emëruar drejtor! Në një institucion që unë nuk i di as emrin tamam. Për të qeshur se s’kemi pse qajmë!
Por, shyqyr dhe falënderoj zotin që mendjen, jo vetëm na e ka lënë në vend, por edhe na e ka thelluar gjykimin. Nejse, ky sqarim është për të gjithë miqtë e rrjetit tonë”, shkruan Artur Papajani.
Mësohet se personi që do të drejtojë Fondin e Barnave është Arti Papajani, i cili aktualisht mban post drejtues në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.