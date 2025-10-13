Incidenti gjatë fjalës në Forumin e Investimeve, batuta e Ramës shkakton të qeshura: Ky është ilustrimi i…
Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 12:53
Politikë
Po mbahet në Tiranë Forumi i parë i Investimeve EU–WB6 (Bashkimi Europian – Ballkani Perëndimor), një ngjarje historike që bashkon vendet e rajonit, vendimmarrësit e Bashkimit Europian dhe investitorë nga e gjithë bota.
Gjatë fjalës së tij për krizën, kreu i qeverisë u përball me një incident të vogël, kur një pjesë e pankartës para mikrofonave u shkëput.
Ndërsa po mundohej që ta vinte në vendin ku ishte, Rama e kaloi këtë moment me batutë dhe sportivitet.
“Nëse kishit nevojë për ilustrimin e krizës, sapo e patë”, tha Rama me humor, teksa edhe në sallë shpërtheu e qeshura.