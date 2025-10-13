Ndeshja ne Leskovac/ Juliana Nura: Serbia lëshoi urdhër arresti ndaj meje…
Përmes një postimi në rrjetet sociale, ish-banorja e “Big Brother VIP Kosova”, Juliana Nura, ka reaguar publikisht pas ndeshjes Serbi–Shqipëri, duke zbuluar se autoritetet serbe kanë lëshuar një urdhër arresti ndaj saj dhe tre personave të tjerë, duke e detyruar atë të qëndrojë larg stadiumit.
Juliana ka shpjeguar se kjo situatë, kishte të bënte me një mundësi të mundshme arrestimi që mund të kishte ndikime të dëmshme për të dhe përtej.
“Serbia ka lëshuar urdhër arresti ndaj meje dhe tre personave të tjerë, ndaj ndikimi im nga burgu nuk do të kishte qenë në favor të askujt (veç serbëve). Për këtë arsye vendosa të festoj dhe të gëzoj fitoren nga liria”, – shkroi ajo në një postim me tone ironike.
Në vijim, modelja ka theksuar se, pavarësisht këtyre rrethanave, ndikimi i saj në mediat e rajonit është rritur dhe se ajo është bërë një faktor i rëndësishëm për mediat e Ballkanit.
“Me punën time mediatike jam bërë faktor edhe më i madh për mediat e Ballkanit”, – ka shtuar ajo, duke theksuar se roli i saj kalon përtej kufijve të Shqipërisë dhe Kosovës.