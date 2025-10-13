LEXO PA REKLAMA!

Lirohen dhjetëra pengje palestinezë, autobusi mbërrin në Gaza

Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 12:18
Bota

Lirohen dhjetëra pengje palestinezë, autobusi mbërrin në Gaza

Përveç lirimit të pengjeve izraelite, gjatë ditës pritet të lirohen 250 palestinezë të burgosur dhe 1.700 të ndaluar nga Gaza nga autoritetet izraelite, përfshirë 22 fëmijë.


Në raportimet e mediave izraelite përmendet se të burgosurit janë duke u përgatitur që të lirohen nga burgu Ofer në Bregun e pushtuar Perëndimor.

I pari nga 38 autobusët që transportonin të burgosur palestinezë të liruar nga burgjet izraelite ka kaluar në Gaza, sipas Zyrës së Informacionit për të Burgosurit Palestinezë.

