Lirohen dhjetëra pengje palestinezë, autobusi mbërrin në Gaza
Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 12:18
Bota
Përveç lirimit të pengjeve izraelite, gjatë ditës pritet të lirohen 250 palestinezë të burgosur dhe 1.700 të ndaluar nga Gaza nga autoritetet izraelite, përfshirë 22 fëmijë.
Në raportimet e mediave izraelite përmendet se të burgosurit janë duke u përgatitur që të lirohen nga burgu Ofer në Bregun e pushtuar Perëndimor.
I pari nga 38 autobusët që transportonin të burgosur palestinezë të liruar nga burgjet izraelite ka kaluar në Gaza, sipas Zyrës së Informacionit për të Burgosurit Palestinezë.