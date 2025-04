“Hyrja e Durrësit do transformohet tërësisht”, Rama e Sako inspektojnë punimet

Kryeministri Edi Rama dhe kryetarja e Bashkisë Durrës, Emirjana Sako inspektuan punimet në kantierin që do të ndryshojnë hyrjen e qytetit.

“Një aks 1.3 km i gjatë që do të rindërtohet tërësisht, duke nisur nga nyja e Shkozetit deri te stacioni i trenit në qendër të qytetit, e do të ketë të gjithë elementët e nevojshëm të infrastrukturës rrugore; shtresat asfaltike; ndriçim, brez i gjelbër, korsi biçikletash, korsi për lëvizjen e mjeteve, duke i dhënë një pamje krejt tjetër portës tokësore të Durrësit”, u shpreh Rama.

Është një projekt, i cili ka pak kohë që ka nisur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, tha Sako.

“Përpara dy vjetësh kur bëmë ndërtimin e hidrovorit të ri, mbyllëm një pjesë të madhe të kanalit të ujërave të larta, i cili ka qenë aktiv që para viteve ’90, por duke qenë se kjo ka qenë një zonë relativisht informale dhe këtu ishin ndërtuar shumë banesa, ishte bërë gati e pamundur jetesa prej gjendjes që kishte kanali i ujarëve te larta, ku ishin përzier dhe ujëra të tjera.

Do të kemi këtu hapësira rekreative, gjelbërim, disa terrene sportive. Fusha e parë që pamë aty ishte një fushë ping-pong.

Të them të drejtën nuk e kishim menduar që mund të vinte kaq shpejt ky investim se zona Spitallës ka pasur nevojë për ndërhyrje në infrastrukturë. Dhe ky ishte një projekt, me të cilin komuniteti është shumë i kënaqur.

Këtu do ketë sipërfaqe me terrene sportive. Do kemi dhe disa objekte të vogla. Ne këto dy, tre vite kemi investuar shumë në zonën e Spitallës dhe kemi shtruar pothuajse të gjitha akset e rrugës kryesore“, u shpreh kryebashkiakja Sako.