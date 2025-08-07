Fundi i luftës në Ukrainë, Putin i përgjigjet Zelenskyt: “Nuk kam asgjë kundër, por duhen krijuar kushtet”
Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se nuk ka kundërshtime për një takim me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, duke e quajtur një opsion të mundshëm. Megjithatë, Putin theksoi se për realizimin e një takimi të tillë duhet të krijohen kushte të veçanta, të cilat aktualisht nuk ekzistojnë.
Në lidhje me takimin e paralajmëruar me Donald Trump, Putin tha se interesi është i ndërsjellë dhe propozoi Emiratet e Bashkuara Arabe si vend të përshtatshëm për këtë samit.
“E kam përsëritur se nuk kam asgjë kundër kësaj, në përgjithësi është e mundur”, u tha Putin gazetarëve.
“Megjithatë, duhet të krijohen kushte të caktuara për ta bërë këtë. Fatkeqësisht, ka ende shumë punë përpara për krijimin e kushteve të tilla”, shtoi ai.
Oferta për takim me Zelenskyn ishte bërë nga vetë presidenti ukrainas në maj të këtij viti, duke ftuar Putinin në Stamboll për të diskutuar përfundimin e konfliktit. Por kërkesa nuk u pranua nga udhëheqësi rus.
Në përmbledhje, Putin lë derën hapur për bisedime, por kushtet e tensionuara politike dhe ushtarake mbeten pengesa kryesore për realizimin e tyre.