Putin reagon për takimin me Presidentin Trump, zbulon vendin ku mund të ndodhë
Presidenti rus Vladimir Putin ka reaguar për herë të parë pas njoftimit të Kremlinit se parimisht është rënë dakord për një takim mes tij dhe Presidentit amerikan Donald Trump.
Sipas mediave ruse, Vladimir Putin ka treguar edhe vendin e mundshëm se ku mund të zhvillohet takimi mes dy presidentëve. Emiratet e Bashkuara Arabe është një opsion i mundshëm për të organizuar takimin me Donald Trump.
“Emiratet e Bashkuara Arabe mund të jenë një vend i përshtatshëm për një takim”, është shprehur Putin.
Takimi po diskutohet që të organizohet për javën e ardhshme, sipas Kremlinit.
Presidenti rus Vladimir Putin i bëri këto komente duke folur me gazetarët të enjten, pas bisedimeve të tij në Moskë me udhëheqësin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.