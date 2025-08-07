LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Putin reagon për takimin me Presidentin Trump, zbulon vendin ku mund të ndodhë

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 14:47
Bota

Putin reagon për takimin me Presidentin Trump, zbulon vendin ku mund

Presidenti rus Vladimir Putin ka reaguar për herë të parë pas njoftimit të Kremlinit se parimisht është rënë dakord për një takim mes tij dhe Presidentit amerikan Donald Trump.

Sipas mediave ruse, Vladimir Putin ka treguar edhe vendin e mundshëm se ku mund të zhvillohet takimi mes dy presidentëve. Emiratet e Bashkuara Arabe është një opsion i mundshëm për të organizuar takimin me Donald Trump.

“Emiratet e Bashkuara Arabe mund të jenë një vend i përshtatshëm për një takim”, është shprehur Putin.

Takimi po diskutohet që të organizohet për javën e ardhshme, sipas Kremlinit.
Presidenti rus Vladimir Putin i bëri këto komente duke folur me gazetarët të enjten, pas bisedimeve të tij në Moskë me udhëheqësin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion