Mbi 50 mijë pasagjerë dhe 298 fluturime, 4 gushti 2025 dita me trafikun më të lartë në historinë e Rinasit

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 14:45
Mbi 50 mijë pasagjerë dhe 298 fluturime, 4 gushti 2025 dita me

Aeroporti i Tiranes njoftoi se 4 gushti 2025 ka qene dita me trafikun me te larte ne historine e ketij institucioni.

Sipas postimit ne faqen zyrtare te Aeroportit, me 4 gusht 2025 nga Aeroporti Nderkombetar i Tiranes u regjistruan 298 fluturime dhe 50 mije e 892 pasagjere.

Njoftimi: 

4 Gusht 2025 – Dita me trafikun më të lartë në historinë e Tirana International Airport.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tirana International Airport (@tirana.international.airport)

Me 298 fluturime dhe 50,892 pasagjerë që kaluan nëpër terminalin tonë, shënuam një tjetër moment historik.

Misioni ynë i përhershëm mbetet i njëjti: të lidhim Shqipërinë me botën.
Një mirënjohje e veçantë për skuadrën tonë dhe punën e jashtëzakonshme që bëjnë çdo ditë.

Dhe për pasagjerët tanë: faleminderit që zgjidhni TIA-n.

