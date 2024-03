Emrat/ Mbahen zgjedhjet për kryetar në 10 degë të PD-së, kush janë fituesit

Zgjedhjet për kryetar në 10 degë të PDSH u zhvilluan në datat 23 dhe 24 mars.

Procesi u hap në orën 8.00 dhe u mbyll në pjesën më të madhe të degëve në orën 18.00.

Pas numërimit të fletëve të votimit, sipas procesverbaleve zyrtare të mbërritura pranë KOKOEs nga Komisionet e Votimit dhe Numërimit, fitues në garën për kryetar sipas degëve, u shpallën:

PD dega Mallakastër, Resmi Bilbil Shanaj me 82% të votave

PD dega Devoll, zElvis Jani Hajdërlli me 74% të votave

PD dega Poliçan, Behar Veli Xhaferaj me 63% të votave

PD dega Peqin, Mustafa Zylyf Pashja me 88% të votave

PD dega Shijak, Denis Lutfi Duka me 53% të votave

PD dega Bulqizë, Shaqir Mislaf Manjani me 78% të votave

PD dega Tropojë, Bardhyl Sahit Hoxhaj me 71% të votave

PD dega Kukës, Rrahman Shefqet Dema me 58% të votave

PD dega Kucovë, Nevjan Pasho, me 94% të votave

PD dega Mirditë, Aleksandër Lala, me 85% të votave.