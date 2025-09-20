LEXO PA REKLAMA!

Emiriana Sako zëvendëson Erion Veliajn në krye të Shoqatës Kombëtare të Bashkive

Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 18:31
Politikë

Emiriana Sako zëvendëson Erion Veliajn në krye të

Në një postim në Facebook, Sako ka falenduar kryetarët e Bashkive dhe shkruan se në këtë kapitull të rëndësishëm për Shqipërinë 2030, bashkitë kanë rol vendimtar.

Emiriana Sako, kryebashkiakia e Durrësit është zgjedhur në krye të Shoqatës Kombëtare të Bashkive të Shqipërisë.

Në mbledhjen e zhvilluar ditën e djeshme në Kavajë, Sako mori postin e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj.

Në mbledhjen e zhvilluar ditën e djeshme në Kavajë, Sako mori postin e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj.

“Kavajë, në Asamblenë e Përgjithshme të Shoqatës Kombëtare të Bashkive të Shqipërisë , ku morëm një sërë vendimesh për programin e shoqatës.

Falenderoj kolegët, kryetarët e bashkive, për besimin që më dhanë për drejtimin e shoqatës për këtë mandat!

Në këtë kapitull të rëndësishëm për Shqipërinë 2030, bashkitë kanë rol vendimtar në implementimin e gjithë këtij vizioni në nivel territorial” shkruan Sako.

