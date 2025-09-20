Dea Mishel feston ditëlindjen, sa vjeç mbushi ish-banorja e BBVA?
Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 17:57
Showbiz
Ish-banorja e “BBVA2”, Dea Mishel, feston sot ditëlindjen.
Përmes disa postimeve në Instagram, ajo ia ka uruar vetes këtë ditë të veçantë, duke shkruar:
“Hyjmë në të 30 siç kam jetuar gjithë jetën: duke luajtur me jetë sikur me russian roulette. Ju përqafoj. Life is GOOD”.
Bukuroshja ka zbuluar gjithashtu se ka përgatitur festa të “çmendura” për këtë rast.
https://www.instagram.com/p/DOzNO49jZxZ/