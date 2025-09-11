LEXO PA REKLAMA!

Dorëheqja e Dredhës, Rama: U zbut më shumë se ç’duhej! Drejtorë pa fe e atdhe, hipur mbi shpatullat e qeverisë

Lajmifundit / 11 Shtator 2025, 12:37
Politikë

Dorëheqja e Dredhës, Rama: U zbut më shumë se

Kryeministri Edi Rama flet për dorëheqjen e Ermal Dredhës nga drejtimi i Vlorës. Ai theksoi se drejtorët në qytetin bregdetar, që i konsideroi si pa fe dhe pa atdhe, hipën mbi shpatullat e qeverisë.

Edi Rama: Dua të nisem nga shembulli i Vlorës, nga gjithë sa pashë, kuptova dhe vajtova mbi situatën e qytetit, si dhe për shërbimeve e drejtorive qendrore në atë territor.

Po ndaj me ju një përkufizim të shkurtër, vetëkënaqësi labe e mbingarkuar me re në pantallonat e pushtetit, dembelizëm e karshillëk ndaj popullit të Vlorës, e një allajoje të tërë njerëzish pa fe, pa atdhe, pa din e imam me mandatin e drejtorit. Të tërë hipur mbi shpatullat e qeverisë. Në kuptimin që qeveria investonte Vlorën e këta e shkelën me këmbë si pasagjerët hipur mbi autobuzin e Kuçit.

Dua të bëj të qartë që e gjithë kjo situatë do të ishte gabim i madh sikur te lidhej me kryetarin e Bashkisë, i cili në gjithë atë situatë është më i miri. Sepse nëse lidhet me kryetarin e Bashkisë atëherë do jetë gabimi tjetër që ia lëmë vetëm Vlorës. Nuk është vetëm Vlora, dorëheqja e Ermalit sot pas bisedave që kemi bërë bashkarisht është treguesi i asaj që thashë, i një njeriu nqë e ndjen e do Vlorën dhe që i vetmi problem që ka është se duke ndejtur për një kohë shumë të gjatë jashtë Vlorës, e Shqipërisë si diplomat u zbut më shumë se sa duhet.

Uroj shumë që skuadra e re e deputetëve të qarkut të Vlorës të mos harrojë asnjë ditë se të përfaqësosh Vlorën është privilegj i veçantë, që sado të punosh për Vlorën nuk e meriton dot deri në fund.

Ama për ta merituar sadopak duhet të jesh ushtar i atij populli.

 

