Rama: Taulant Balla do të jetë kretar i të Grupit Parlamentar të PS në Kuvend
Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur deputetin Taulant Balla për të drejtuar grupin parlamentar të PS në mandatin e ri qeverisës.
Balla rikthehet në detyrën që e ka mbajtur edhe më herët në radhët e PS, ndërsa Rama e cilësoi si njeriun e duhur për këtë rol.
Klodjana Spahiun e propozoi për nënkryetare të parlamentin, ndërsa riktheu Taulant Ballën në rolin e kryetarin të grupit parlamentar të Partisë Socialiste.
"Niko Pelshi është profili dhe njeriu i duhur për të marrë nga Elisa stafetën si kryetari i ri kuvendit të Shqipërisë.
Në krah të Nikos me eksperiencën e fituar për profesionalizmin dhe përkushtimin absolut shembullin që e ka karakterizuar, Klodiana Spahiu është nënkryetarja e duhur", tha Rama në mbledhjen e Asamblesë së PS.
Kreu i qeverisë ka zgjedhur më herët Niko Peleshin për të mbajtur rolin e kryetarit të Kuvendit, ndërsa nënkryetare është zgjedhur deputetja e Durrësit në radhët e PS, Klodiana Spahiu.