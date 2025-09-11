LEXO PA REKLAMA!

Rama: Taulant Balla do të jetë kretar i të Grupit Parlamentar të PS në Kuvend

Lajmifundit / 11 Shtator 2025, 12:17
Politikë

Rama: Taulant Balla do të jetë kretar i të Grupit Parlamentar

Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur deputetin Taulant Balla për të drejtuar grupin parlamentar të PS në mandatin e ri qeverisës.

Balla rikthehet në detyrën që e ka mbajtur edhe më herët në radhët e PS, ndërsa Rama e cilësoi si njeriun e duhur për këtë rol.

Klodjana Spahiun e propozoi për nënkryetare të parlamentin, ndërsa riktheu Taulant Ballën në rolin e kryetarin të grupit parlamentar të Partisë Socialiste.

"Niko Pelshi  është profili dhe njeriu i duhur për të marrë nga Elisa stafetën si kryetari i ri kuvendit të Shqipërisë.

Në krah të Nikos me eksperiencën e fituar për profesionalizmin dhe përkushtimin absolut shembullin që e ka karakterizuar, Klodiana Spahiu është nënkryetarja e duhur", tha Rama në mbledhjen e Asamblesë së PS.

Kreu i qeverisë ka zgjedhur më herët Niko Peleshin për të mbajtur rolin e kryetarit të Kuvendit, ndërsa nënkryetare është zgjedhur deputetja e Durrësit në radhët e PS, Klodiana Spahiu.

