Rama largon Spiropalin nga Kuvendi, Niko Peleshi do të jetë Kryetari i ri
Kryeministri Edi Rama njoftoi sot përzgjedhjen e Niko Peleshit për kryetar të Kuvendit në legjislaturën e re që nis të premten.
Deputetn e Durrësit, Klodjana Spahiun e propoziu për nënkryetare të parlamentin, ndërsa riktheu Taulant Ballën në rolin e kryetarin të grupit parlamentar të Partisë Socialiste.
Rama po ashtu njoftoi 11 komisionet e përhershme të kuvendit të ri. Në përbërje do të ketë më pak anëtarë, tha kreu i qeverisë. 7 prej tyre do të drejtohen nga maxhoranca dhe 4 nga opozita.
1. Komisioni për Ekonominë, punësimin dhe financat ( Shumica )
2. Komisioni për Çështjet ligjore dhe Administratën publike ( Shumica )
3. Komisioni për Çështjet e Brendshme dhe të Mbrojtjes ( Shumica )
4. Komisioni për Edukimin, Shkencën dhe sportet ( Opozita )
5. Komisioni për Shëndetësinë dhe Mirëqenien Sociale ( opozita )
6. Komisioni për Burimet Natyrore, infrastrukturën dhe zhvillimin e qëndrueshëm ( Shumica )
7. Komisioni për të Drejtat e Njeriut dhe Mjetet e Informimit Publik ( opozita )
8. Komisioni për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural ( Shumica )
9. Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën ( opozita )
10. Komisioni për Evropën dhe Punët e Jashtme ( shumica )
11. Komisioni për Nismat qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen institucionale ( shumica )
Me vendimin per Niko Peleshin kryetar Kuvendi, largohet keshtu nga detyra qe ka mbajtur deri tani deputetja Elisa Spiropali.