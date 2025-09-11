LEXO PA REKLAMA!

Rama largon Spiropalin nga Kuvendi, Niko Peleshi do të jetë Kryetari i ri

11 Shtator 2025, 12:10
Politikë

Rama largon Spiropalin nga Kuvendi, Niko Peleshi do të jetë Kryetari i

Kryeministri Edi Rama njoftoi sot përzgjedhjen e Niko Peleshit për kryetar të Kuvendit në legjislaturën e re që nis të premten.

Deputetn e Durrësit, Klodjana Spahiun e propoziu për nënkryetare të parlamentin, ndërsa riktheu Taulant Ballën në rolin e kryetarin të grupit parlamentar të Partisë Socialiste.

Rama po ashtu njoftoi 11 komisionet e përhershme të kuvendit të ri. Në përbërje do të ketë më pak anëtarë, tha kreu i qeverisë. 7 prej tyre do të drejtohen nga maxhoranca dhe 4 nga opozita. 

1.    Komisioni për Ekonominë, punësimin dhe financat ( Shumica )
2.    Komisioni për Çështjet ligjore dhe Administratën publike ( Shumica )
3.    Komisioni për Çështjet e Brendshme dhe të Mbrojtjes ( Shumica )
4.    Komisioni për Edukimin, Shkencën dhe sportet ( Opozita )
5.    Komisioni për Shëndetësinë dhe Mirëqenien Sociale ( opozita )

6.    Komisioni për Burimet Natyrore, infrastrukturën dhe zhvillimin e qëndrueshëm ( Shumica )
7.    Komisioni për të Drejtat e Njeriut dhe Mjetet e Informimit Publik ( opozita )

8.    Komisioni për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural ( Shumica )
9.    Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën  ( opozita )
10.    Komisioni për Evropën dhe Punët e Jashtme ( shumica )
11.     Komisioni për Nismat qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen institucionale ( shumica )

Me vendimin per Niko Peleshin kryetar Kuvendi, largohet keshtu nga detyra qe ka mbajtur deri tani deputetja Elisa Spiropali.

