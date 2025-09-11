LEXO PA REKLAMA!

Rama ndan komisionet parlamentare, ja kë do të drejtojnë shumica dhe opozita

Lajmifundit / 11 Shtator 2025, 12:25
Politikë

Në mbledhjen e Asamblesë së PS kryeministri Edi Rama ka bërë me dije edhe ndarjen e Komisioneve Parlamentare mes shumicës dhe opozitës. 7 prej tyre do të drejtohen nga maxhoranca dhe 4 nga opozita. 

Rama po ashtu ka propozuar se tashmë është koha për të patur një Parlament me më pak deputetë, 101 deputetë, madje edhe më pak sipas tij, nëse është e mundur.

“Elisa, Niko, Taulanti me Majlindën, Ardean e disa deputetë të tjerë kishin për detyrën hartimin e një projekti për ndërtimin e komisioneve të reja parlamentare. Ata kanë analizuar ecurinë, strukturën dhe programin e kuvendit ndër vite. Si dhe kanë vlerësuar nevojën e harmonizimit të strukturës së Kuvendit me strukturën e procesit të negociatave. Paraprakisht dua të mbroj disa mendime. Së pari në më shumë se 3 dekada, na duhet një cikël i ri reformimi dhe riorganizimi për disa institucione, ndër të cilat edhe për Kuvendin e Shqipërisë.

Tepria e numrit të deputetëve. Zbritja e numrit të deputetëve të Kuvendit në të paktën 101 deputetë, edhe më pak bujrum, do kishte vetëm impakt pozitiv. Prandaj ky ndryshim duhet të jetë objektiv i yni që përkon me vullnetin e zgjedhësve tanë”, u shpreh Rama.

Ndarja e komisioneve:

Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Financat – Drejtohet nga shumica parlamentare.

Komisioni për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike – Drejtohet nga shumica parlamentare.

Komisioni për Çështjet e Brendshme dhe Mbrojtjen – Drejtohet nga shumica parlamentare.

Komisioni për Edukimin, Shkencën dhe Sportet – Drejtohet nga shumica parlamentare.

Komisioni për Shëndetësinë dhe Mbrojtjen Sociale – I takon opozitës.

Komisioni i Medias – I takon opozitës.

Komisioni për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural – Drejtohet nga shumica parlamentare.

Komisioni për Mjedisin dhe Turizmin – Drejtohet nga shumica parlamentare.

Komisioni për Integrimin dhe Marrëdhëniet me BE-në – Drejtohet nga shumica parlamentare.

Komisioni për Punët e Jashtme – Drejtohet nga shumica parlamentare.

Komisioni për Çështjet e Sigurisë dhe Antikorrupsionit – I takon opozitës.

 

