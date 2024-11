“Do të kontrollojmë çdo cep me kamera inteligjente”/ Rama pas tragjedisë në kryeqytet: Kontrolle në klasa, shkollë dhe rrugë

Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se do të nisin zbatimin e planit për monitorimin e shkollave, rrugëve dhe vendeve të tjera.

Pas ngjarjes së rëndë ku humbi jetën 14-vjeçari Martin Cani, ai u shpreh se shkollat dhe klasat do të jenë të monitoruara me kamera inteligjente.

Sipas tij, prindërit do të mund të kontrollojnë fëmijët e tyre për çdo situatë, teksa ky plan parashikon të parandalojë situata të ndryshme.

Rama tha se Tik Tok dhe Snapchat janë dy aplikacione që promovojnë dhunën dhe agresivitetin, e për këtë duhet të merren masa.

“Jemi duke punuar intensivisht për ngritjen e një sistemi digjital për kontrollin e shkollave, me kamera inteligjente në çdo rrugë dhe rrugët e qytetit. Po punojmë për këtë projekt me qeverinë.

Në rritjen e sigurisë dhe rezultatet mbresëlënëse për rritjen e sigurisë dhe uljen e bullizimit nëpër shkolla, së shpejti do ta prezantojmë publikisht dhe do të nisim punën për zbatimin e tij që synojmë ta mbyllim në harkun e 20 muajve, ndërkohë që hap pas hapi shkollat do të pajisen me këtë sistem.

Prej disa vitesh kemi ndaluar hyrjen e telefonave në shkollë, me punonjësit e sigurisë dhe psikologët, që kanë sjellë rezultate por me mbikëqyrjen e klasave dhe shkollave, prindërit do të mund të shohin çdo gjë që duan për fëmijët e tyre.

Tragjedia e 14-vjeçarit, e familjes së tij dhe shkollës është shumë e madhe për tu futur në një pseudo sherr që dëmton përditë dhe përnatë.

Kjo tragjedi duhet të na bashkojë si prindër dhe qytetarë për të kuptuar se secili prej nesh do të duhet. I cili nis brenda mureve të shtëpisë dhe vazhdon brenda mureve të shkollës.

Për ata që derdhin lot krokodili, janë lëvrues dhe nxitës të dhunës duke përfshirë edhe vetë sallën e parlamentit që është një shkollë e hapur dhune dhe nxitje të dhunës. Unë jam i vetëdijshëm që në pjesën time të frontit të bëjmë së bashku të gjitha gjërat e mundura për të lehtësuar presionin hatashëm të rrjeteve sociale.

Pres reagimet në lidhje me qasjet që duhet të kemi ndaj Tik Tok, Snapchat ose të dyjave bashkë. Janë dy burimet më pjellore të çoroditjes dhe nxitjes së dhunës dhe të akteve të bullizmit deri edhe tragjedisë si kjo e fundit, nga e cila duhet me patjetër të gjithë së bashku të dalim si shoqëri dhe shtet me një përgjigje sa më efektive”, deklaroi Rama.