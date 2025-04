GJKKO ka dënuar Jorgo Goron me 3 vite e 1 muaj me gjykim te shkurtuar 2 vite e 20 ditë për shpërdorim detyre në 2 raste dhe mosdeklarim pasuri, 5 vite heqje e te drejtes per te ushtruar funksione publike.

Vezir Gjiko ka 2 vite burg, përfundimisht 1 vit e 4 muaj burgim.



Jerasimo Bashi 3 vite burgim, me gjykim të shkurtuar 2 vite.