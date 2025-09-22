LEXO PA REKLAMA!

Gol në minutën e 96-të, Myrto Uzuni i dhuron fitoren e artë skuadrës së tij

Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 10:06
Sport

Gol në minutën e 96-të, Myrto Uzuni i dhuron fitoren e artë

Myrto Uzuni ka bërë heroin për Austin. Sulmuesi i Kombëtares kuqezi i ka dhënë fitoren skuadrës së tij përballë Siatëll Saundërs.

Në minutën e fundit të ndeshjes në të 96-ën, pas një asisti fantasik në zonë Fodrei, Pereira gjuan me kokë drejt portës dhe aty gjen beratasin i cili tund rrjetën e Thomas. 

E gjithë festa shkon për Uzunin dhe shokët e tij të skuadrës duke i dhënë tre pikë shumë të rëndësishme. Për herë të fundit ai shënonte me 31 gusht me Austin.

