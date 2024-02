Dash Shehi bën parashikimin për opozitën: Konfederata e opozitës nuk sjell asgjë të re

Kreu i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar, Dashamir Shehi tha në një intervistë televizive se opozita do fitojë në zgjedhje.

Ai solli si shembull Italinë ku siç tha fituan të ndarë, ndërsa u shpreh skeptik për konfederatën e opozitës që sipas Shehit nuk sjell asgjë të re.

“Unë them që opozita fiton, në Itali fituan të ndarë, duket si paradoks politik. Unë bashkohem me atë që mbart ca probleme me vete, unë ftoj shqiptarët e rregullt mirë se të vini. Hajdeni, po bëjmë një trajektore ndryshe, puqemi pas zgjedhjeve sipas raportit të forcave që kemi bërë. Kur themi bashkohemi kemi parasysh që ka plot njerëz që nuk janë as me Bashën as me Berishën.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Edhe konfederata përfundoi në Rithemelim, që të jemi realist. Kjo është një mënyrë për të marrë të gjithë lojtarët që kanë një pavarësi në fushë dhe t’i fusim te kjo bluza këtu.

Dhe konfederata nuk ka sjellë lirinë, por rreshtoi shumicën këtu, ndaj nuk më pëlqen dhe i ftoj të bëjmë një rrugëtim të ri”, tha Shehi.