“Vasya Bandit”/ Në kërkim nga Rusia, bosi i krimit rus humb betejën ligjore në Shqipëri

Gjykata e Lartë ka rrëzuar kërkesën e Igor Kokunov, i arrestuar gjashtë muaj më parë në Shkodër dhe që kërkohet të ekstradohet nga Federata Ruse.

Ai iu drejtua me rekurs kësaj gjykate duke kërkuar pushim të çështjes me pretendimin se Rusia nuk e ka dërguar kërkesën brenda afateve ligjore.

I njohur me nofkën “Vasya Bandit” pra hajdut me ligj, prokuroria ruse thotë në dosjen se 60-vjeçari nga viti 1993- 2019 mori postin më të lartë në hierarkinë kriminale.

Statusi ‘hajdut me ligj’ thotë zëvendës prokurori i përgjithshëm rus është statusi më i lartë i përjetshëm në hierarkinë kriminale dhe dëshmon përkatësinë e tij dhe autoritetin e padiskutueshëm në elitës kriminale. Rusët i thonë autoriteteve shqiptare se Kokunov nga 2005- 2015 ofroi patronazh kriminal të veprimtarisë së kompanisë së përbashkët aksionere FIRST Moscow Watch factory” me një tarife për të marrë para në gati 1 milionë rubla.

Më pas zgjidhi konflikte me strukturat e tjera kriminale derisa zuri postin më të lartë me këta udhëheqës të botës kriminale, shkruhet më tej në dosje.

Por si shtjellim në dosje sillet momenti kur ai gjendej në burg për këto akuza dhe kur ai kaloi procedurën e kurorëzimit për tu njohur nga njerëz të tjerë të rëndësishëm të krimit. Por përballë kësaj kartele avokati i Kokunov thotë se do dorëzojë kërkesa të reja në gjykatë.