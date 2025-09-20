Berisha publikon CV-në që i siguroi Gonxhes postin e ministrit të Kulturës, Turizmit dhe Sportit
Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 19:16
Politikë
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka publikuar në rrjetet sociale një version të ashtuquajtur “CV” të Blendi Gonxhes, i cili mori postin e ministrit të Kulturës, Turizmit dhe Sportit nga Edi Rama.
CV-ja tregon tre aryset madhore që i kanë mundësuar Gonxhes qëndrimin në kabinetin qeverisës.
Sipas Berishës, 3 arsyet janë:
Përmbytja e Tiranës
Grabitja e miliona eurove me kompaninë e tij “Albarent”
Pista e Formula 1 në Elbasan: nisur me 10 milionë euro, dhe po përfudn me 230 milionë euro.