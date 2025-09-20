LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Berisha publikon CV-në që i siguroi Gonxhes postin e ministrit të Kulturës, Turizmit dhe Sportit

Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 19:16
Politikë

Berisha publikon CV-në që i siguroi Gonxhes postin e ministrit të

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka publikuar në rrjetet sociale një version të ashtuquajtur “CV” të Blendi Gonxhes, i cili mori postin e ministrit të Kulturës, Turizmit dhe Sportit nga Edi Rama.

CV-ja tregon tre aryset madhore që i kanë mundësuar Gonxhes qëndrimin në kabinetin qeverisës.

Sipas Berishës, 3 arsyet janë:

Përmbytja e Tiranës

Grabitja e miliona eurove me kompaninë e tij “Albarent”
Pista e Formula 1 në Elbasan: nisur me 10 milionë euro, dhe po përfudn me 230 milionë euro.

Berisha publikon CV-në që i siguroi Gonxhes postin e ministrit të

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion