Berisha nën arrest, Meta në qeli/ Dashamir Shehi: Nuk ka më të paprekshëm

Sipas kryetarit të Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar (LZHK), Dashamir Shehi, vënia në “arrest shtëpie” për Sali Berishën dhe arrestimi i Ilir Metës, ndikojnë negativisht te opozita.

Në një intervistë për “Tirana Live” në ABC News, Shehi u shpreh se nuk ka më të paprekshëm dhe se gjithësecili duhet të përgjigjet.

Ndër të tjera, Shehi deklaroi se opozita duhet të ofrojë alternativa dhe figura të reja poltike.



“Po marr rastin e fundit, më të zhurmshin, të zotit Meta. Mënyra si e morën, nuk më pëlqeu. Në një shtet civil evropian, ka mënyra profesionale. Mendoj që, përsa kohë një njeri nuk është gjykuar në formën e vet difinitive siç e ka ligji,konsiderohet i pafajshëm. Kushdo që i bie një fletë arresti, organet e shtetit shqiptar, duhet ta respektojë, ik përgjigju atje, ky është shteti jonë, me gjithë defektet e veta. Nuk bëhet gjyq publik nëpër media, për çështje të janë të natyrës penale dhe adminsitrative. Bëhet gjyq për çështje politike, opinione politike,.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Nëse do ta infektojmë ambientin politik, mediatik, vetëm me këto tema, nuk ka produkt këtu. Nuk do bëhet ndonjëherë republikë prokurorësh Shqipëria. Nuk ka më të paprekshëm, gjithësecili duhet të përgjigjet. Ka dy anë, ka anën e vet negative, disa personazhe janë nga opozita, mund të ketë edhe të tjerë në të ardhmen. Ka edhe nga këta të tjerët sa të duash. Mund të influencojë pozitivisht për të dyja palët.

Unë uroj që të jenë të pafajshëm. Duhet të ofrojmë alternativa të reja, figura të reja. Të gjithë këto parti të reja, po të bashkohemi bashkë, prodhojmë sinergji të madhe. Tani ta shikojmë. Momenti është historik. Detyra jonë është të largojmë qeverinë socialiste, Edi Ramën. Mënyra për t’u votuar me listë të hapur”, theksoi ai.