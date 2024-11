Ibrahim Lici në vendngjarje? Qëndronte pranë trupit të vëllait i veshur me të zeza

Ibrahim Lici në vendngjarje?! Policia e Shkodrës ka dyshime se në automjetin që ishte shënjestër e sulmit ka qenë dhe një person i tretë.

Burime për Euronews bëjnë me dije se po punohet për identifikimin e tij, ndërkohë që në pamjet e para pas masakrës në vendngjarje duket dhe një person qe i jep ndihme shënjestrave të atentatit, i veshur me të zeza ( nuk dihet ende nëse është kalimtar apo ka qene me Hamza Licin dhe Arlind Bushatin).

Por ky shtetas ka shumë ngjashmëri me Ibrahim Licin, i cili kërkohet prej kohësh nga policia shqiptare.

Dyshimet janë shtuar më shumë edhe pasi janë gjetur 3 pistoleta në automjetin Mercedes-Benz me targa kroate